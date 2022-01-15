Чудеса таллиннского бизнеса в сфере криптовалют. Богатый офис в Каламая, компании в офшорах и яхты в Средиземном море

В Каламая находится новое ультрасовременное офисное здание, в подземный гараж которого поутру въезжают последние модели Tesla и BMW.

На четвертом этаже расположена финская сауна с окнами от пола до потолка, откуда открывается вид на Таллинский залив. Умный дом считывает данные о погодных условиях в ночное время и нагревает или охлаждает помещения, чтобы наилучшим образом подготовить их для работников.

Владелец здания, 43-летний Тим Хит, родившийся в семье учителей в Австралии, сумел сделать себе карьеру в мире азартных игр.

Вместе с небольшой командой эстонских разработчиков Хит, начинавший свой путь простым игроком в покер, превратил Таллинн в глобальную экосистему онлайн-гемблинга. Ее основа – и святой Грааль – криптовалюта, которую они зарабатывают на онлайн-казино Bitcasino и букмекерской платформе Sportsbet. Биткоины затем превращаются в предметы роскоши — что в Таллинне, что в Средиземном море.

Документы «архива Пандоры» проливают свет на многолетний опыт работы Тима Хита в управлении игорными активами в налоговых гаванях. Более того, совсем недавно на борту этой офшорной яхты оказались и все его деловые партнеры из Эстонии.