Под Нарвой будет построен аэродром

Как пояснил заместитель мэра Нарва-Йыэсуу Райм Саар, планируемый аэродром предназначается для самолетов малой авиации. Длина взлетной полосы, как предварительно планируется, составляет 2 км, но она может быть уменьшена в процессе составления планировки.

Участок детальной планировки охватывает площадь 27 га, которая находится в собственности государства и является по цели использования транспортной территорией. Помимо собственно аэродрома на ней планируется разместить школу по обучению водителей разных категорий автомобильного транспорта.

По прогнозам специалистов, подготовительный этап различных утверждений займет пару лет, после чего последуют ходатайства на государственное финансирование.