ГРАФИК | В пятницу в вечерние часы электричество подорожает

Если сегодня среднесуточная стоимость электроэнергии составляет 171,23 евро за мегаватт-час, то завтра цена будет немного ниже — 166,34 евро.

Самым дорогим свет будет в вечерние часы, особенно с 6 до 8, когда в пиковый период цена поднимется до 247,72 евро за мегаватт-час.

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