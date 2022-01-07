07.01.2022, 08:18
ГРАФИК | В какие часы сегодня электричество подорожает?(17)
Foto: Tiit Blaat
Биржевая цена на электричество подвержена в последние недели большим колебаниям.
Если вчера среднесуточная стоимость электроэнергии составляла 171,23 евро за мегаватт-час, то сегодня, в пятницу цена будет немного ниже — 166,34 евро.
Самым дорогим свет будет в вечерние часы, особенно с 6 до 8, когда в пиковый период цена поднимется до 247,72 евро за мегаватт-час.
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