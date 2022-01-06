В Ласнамяэ в течение недели можно сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19

”Чтобы эффективнее ограничить распространение COVID-19, предлагаем всем желающим возможность сделать бесплатный экспресс-тест на антиген. Мы хотим, чтобы люди, возвращающиеся из зимнего отпуска, могли проверить себя, прежде чем выходить на работу или отправляться в какую-либо большую компанию. В центре культуры ”Линдакиви” по-прежнему можно получить первый или второй укол, бустерную дозу прививки, а также проконсультироваться по вопросу вакцин”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Пункт вакцинации и консультаций в центре культуры ”Линдакиви” (ул. Коорти, 22) работает по будням в 12-19 и по выходным в 10-17. Для вакцинации с собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется.

Возможность сделать бесплатный экспресс-тест будет доступна до 16 января (включительно), протестироваться можно в часы работы пункта вакцинации. Услугу тестирования оказывает Eldred OÜ.

Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках).