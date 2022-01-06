Экономика
06.01.2022, 13:30

На сегодняшний день участие в электронной переписи приняли около 150 000 человек

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digiriigi häkatoniks valmistumine
Foto: Taavi Sepp
С помощью электронного вопросника переписи населения на сегодняшний день, 6 января собраны данные около 150 000 человек, причем женщины заполняют анкеты значительно активнее мужчин. Заполнить короткий вопросник можно до 22 января.

Руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила отметила, что, согласно первоначальной оценочной статистике, прослеживается, что в праздники активность заполнения э-анкеты была ниже, но сейчас каждый день отвечающих становится все больше. ”На заполнение вопросника отведено время до 22 января, и каждый получит соответствующее приглашение по электронной почте. Впрочем, дожидаться его не нужно — на сайте perepis.ee можно заполнить анкету уже сейчас. Люди, включенные в обязательную выборку, на данный момент должны были получить соответствующие бумажные извещения”, — отметила Осила.

”Особенно призываю принять участие в переписи жителей Ида-Вирумаа, где до сих пор активность была самая низкая — ответы предоставили лишь 4% местного населения. Нынешние данные показывают более высокую активность среди женщин: 61% заполнивших анкету — женщины, 39% — мужчины”, — добавила Осила.

Лийна Осила призывает принять участие в э-переписи всех, поскольку каждый ответ будет учтен и это поможет получить более точные результаты. Вопросник могут заполнить все постоянные жители Эстонии.

Электронный вопросник переписи населения можно заполнить до 22 января. Затем, в период с 1 по 28 февраля, данные будут собираться при помощи переписчиков — это коснется лишь жителей адресов, включенных в выборку переписи, которые по каким-то причинам не смогли или не успели заполнить э-анкету. Результаты переписи будут публиковаться поэтапно с июня и до конца 2022 года.

Электронный вопросник можно заполнить на сайте perepis.ee, авторизовавшись при помощи ID-карты, мобильного ID или Smart-ID. Заполнение анкеты потребует около пяти минут на человека.

В анкету включены лишь вопросы, информация по которым необходима ученым, чиновникам и организациям, но которую пока еще невозможно получить из регистров. Вопросы касаются, к примеру, владения языками и диалектами, вероисповедания, жизненных ограничений в связи с состоянием здоровья.

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