На сегодняшний день участие в электронной переписи приняли около 150 000 человек

Руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила отметила, что, согласно первоначальной оценочной статистике, прослеживается, что в праздники активность заполнения э-анкеты была ниже, но сейчас каждый день отвечающих становится все больше. ”На заполнение вопросника отведено время до 22 января, и каждый получит соответствующее приглашение по электронной почте. Впрочем, дожидаться его не нужно — на сайте perepis.ee можно заполнить анкету уже сейчас. Люди, включенные в обязательную выборку, на данный момент должны были получить соответствующие бумажные извещения”, — отметила Осила.

”Особенно призываю принять участие в переписи жителей Ида-Вирумаа, где до сих пор активность была самая низкая — ответы предоставили лишь 4% местного населения. Нынешние данные показывают более высокую активность среди женщин: 61% заполнивших анкету — женщины, 39% — мужчины”, — добавила Осила.

Лийна Осила призывает принять участие в э-переписи всех, поскольку каждый ответ будет учтен и это поможет получить более точные результаты. Вопросник могут заполнить все постоянные жители Эстонии.

Электронный вопросник переписи населения можно заполнить до 22 января. Затем, в период с 1 по 28 февраля, данные будут собираться при помощи переписчиков — это коснется лишь жителей адресов, включенных в выборку переписи, которые по каким-то причинам не смогли или не успели заполнить э-анкету. Результаты переписи будут публиковаться поэтапно с июня и до конца 2022 года.

Электронный вопросник можно заполнить на сайте perepis.ee, авторизовавшись при помощи ID-карты, мобильного ID или Smart-ID. Заполнение анкеты потребует около пяти минут на человека.

В анкету включены лишь вопросы, информация по которым необходима ученым, чиновникам и организациям, но которую пока еще невозможно получить из регистров. Вопросы касаются, к примеру, владения языками и диалектами, вероисповедания, жизненных ограничений в связи с состоянием здоровья.