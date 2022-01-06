ВИДЕО | "Нас накроет цунами омикрона". Правительство изменило правила изоляции
"Мы должны и в новом году начинать с ковида. Как и другие страны, и нас накроет цунами омикрона. Мы должны считаться с тем, что, очевидно, цифры заражения станут очень большими. Практика других стран показывает, что прежние стратегии могут не работать. Поэтому мы сегодня изменили правила изоляции: она сокращается с десяти дней до семи. Это касается невакцинированных близкоконтактных", — сказала Каллас.
"Тестирование во время цунами не может быть таким же гладким, как прежде, это мы видим и в других странах. Чтобы защитить себя, следовало бы вакцинироваться. Те, у кого с вакцинации прошло достаточно времени, должны сделать бустерную дозу. Поскольку омикрон-штамм распространяется настолько легче, невакцинированные люди должны воздерживаться от контактов. Омикрон рано или поздно вас достанет", — продолжила Каллас.