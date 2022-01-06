ВИДЕО | "Нас накроет цунами омикрона". Правительство изменило правила изоляции

"Мы должны и в новом году начинать с ковида. Как и другие страны, и нас накроет цунами омикрона. Мы должны считаться с тем, что, очевидно, цифры заражения станут очень большими. Практика других стран показывает, что прежние стратегии могут не работать. Поэтому мы сегодня изменили правила изоляции: она сокращается с десяти дней до семи. Это касается невакцинированных близкоконтактных", — сказала Каллас.