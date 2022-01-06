ВИДЕО | "Нас накроет цунами омикрона". COVID-19, отношения с Россией, ситуация в Казахстане и Украине - пресс-конференция правительства

Танель Кийк подчеркнул, что сегодня повысился уровень риска в Эстонии: "Мы на красном, то есть очень высоком уровне риска. В то же время уровень риска во многом зависит от того, каков статус вакцинации самого человека. Тот, кто вакцинирован или переболел, но не сделал бустерную дозу, со средним уровнем риска. Сравнительно безопасно могут чувствовать себя те, кто сделал бустерную дозу".

"У нас не сходит с повестки дня ситуация с безопасностью, сегодня у нас на эту тему отдельное собрание. Требования России к НАТО и угрозы войной не приемлемы, это создало вокруг Украины очень опасную ситуацию. В европейских принципах безопасности мы не можем идти на уступки. Защиту нашего региона следует усиливать, и Украину следует всесторонне поддерживать в этом кризисе", — заявила Каллас.

Каллас затронула тему цен на электроэнергию: "Многих постиг шок из-за счетов за электричество. Правительство сделало несколько шагов, например отменило повышение акцизов, снизило для всех сетевую плату и организовало меру, направленную на людей, у которых медианный доход на члена домохозяйства более низкий". По ее словам, в процессе ходатайства о компенсации электроэнергии, безусловно, будут шероховатости, но хотят помочь всем.

"Тестирование во время цунами не может быть таким же гладким, как прежде, это мы видим и в других странах. Чтобы защитить себя, следовало бы вакцинироваться. Те, у кого с вакцинации прошло достаточно времени, должны сделать бустерную дозу. Поскольку омикрон-штамм распространяется настолько легче, невакцинированные люди должны воздерживаться от контактов. Омикрон рано или поздно вас достанет", — продолжила Каллас.

"Мы должны и в новом году начинать с ковида. Как и другие страны, и нас накроет цунами омикрона. Мы должны считаться с тем, что, очевидно, цифры заражения станут очень большими. Практика других стран показывает, что прежние стратегии могут не работать. Поэтому мы сегодня изменили правила изоляции: она сокращается с десяти дней до семи. Это касается невакцинированных близкоконтактных", — сообщила Кая Каллас.

"У нас в этом году было много дней, когда из пациентов с коронавирусом в интенсивной терапии 100% не вакцинированы. У нас в прошлом году была надежда, что дельта-штамм станет последним, но сегодня ясно, что так не будет", — сказал Кийк.

"Январь — бустерный месяц. Нет причины дожидаться кампании, можно записаться и сегодня. В дигирегистратуре более 17 000 свободных номерков. Безусловно, разумно сразу сделать эту дозу, со следующей недели появится много дополнительных пунктов вакцинации и других возможностей. Те, кто не сделал, обязательно должны сделать и свою первую или вторую дозу", — призвал Кийк и напомнил, что с AstraZeneca бустерную дозу можно сделать уже спустя три месяца, а в случае вакцины Janssen — через два месяца.

Калле Лаанет подчеркнул, что в плане безопасности год может быть еще более сложным, чем предыдущий год: "Ситуация меняется ежедневно. Мы видим, какие события развиваются в Казахстане. Видим, что активирована так называемая организация коллективной защиты, которая состоит из России и еще пяти ее союзников".

"Российские войска уже в Казахстане. Мы видим отсутствие безопасности и не можем быть уверены в том, куда будет нанесен военный удар. Приметы указывают, что могут напасть на Украину. В связи с этим мы разрабатываем пакет помощи Украине".

"США помогает Украине в таком же объеме, как весь оборонный бюджет Эстонии. В сотрудничестве с Германией мы передадим украинцам полевой госпиталь. Мы ведь ждем точно такой же помощи нам, если с нами поступят таким образом. Эстония в помощи в первых рядах, например в помощи Литве и Польше в случае гибридной атаки Беларуси. По просьбе Польши отправим туда и вторую ротацию".