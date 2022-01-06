Стройная фигура в 2022 году: как похудеть за короткое время на 25 кг

– Каким был ваш прежний опыт похудения?

- Раньше я пытался сбросить вес за счет более здорового питания и стараясь меньше есть по вечерам. От этого, однако, я не стал стройнее. Я же не такой большой знаток того, что это значит — питаться правильно. Мне казалось, что потеря веса — это тяжелый труд, поэтому я уверил себя, что мне это вовсе не надо. Вернулся к прежним привычкам, а живот продолжал расти.

- Какая у вас была мотивация похудеть именно сейчас?

- Однажды я посмотрел на себя в зеркало и понял — из-за толстого живота я выгляжу просто безобразно! Я располнел и весил 117 килограммов! Я реально рассердился на себя! Самому не верилось, что дожил до такого… Знал, что своими силами избавиться от лишнего жира не смогу, поэтому искал подходящий метод похудения, который бы реально помог согнать лишний вес.

- Почему вы выбрали именно Стокгольмскую диету?

- Мне было важно выбрать диету, которая не заставляла бы меня голодать, но при этом не надо было долго ждать, пока спадет вес. В противном случае у меня быстро пропала бы мотивация, и я бы сорвался. В интернете я несколько раз натыкался на рассказы людей о положительном опыте со Стокгольмской диетой. Казалось невероятным, что все в этих рассказах отвечало моим требованиям. Вначале действительно сомневался, не обман ли это, но затем понял, что хуже уже быть не может, и попробовал. И хорошо, что попробовал! (Смеется)

– Удавалось ли соблюдать диету?