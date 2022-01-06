За сутки в Эстонии выявлено 1643 случая заражения коронавирусом, умерли три человека

По состоянию на утро 6 января в больницах находится 229 пациентов с COVID-19. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 163 человека, из которых 128 человек (78,5%) не были вакцинированы, у 35 человек (21,5%) курс вакцинации завершен.

В течение суток были открыты 27 новых историй болезни. За сутки скончались три человека с коронавирусом: 84-летний мужчина, 88-летний мужчина и 89-летний мужчина.

В течение последних суток был проведен анализ 8758 тестов на коронавирус, результат 1643 из них оказался положительным.

За сутки была введена 5708 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 664 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 303 711 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 61,5%.

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