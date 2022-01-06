В честь Зимних Олимпийских игр выпущена почтовая марка

Наряду с почтовой маркой по традиции появится также конверт первого дня (КПД) и инфокарточка. Печать первого дня используется в почтовой конторе Тоомпеа в день выпуска почтовой марки, то есть 6 января. Тираж почтовой марки составляет 20 000 экземпляров, номинальная стоимость — 1,90 евро. Почтовая марка отпечатана в типографии Vaba Maa, марку оформил художник Яан Саар.

Традиция выпуска приуроченных к Олимпийским играм марок началась после восстановления независимости Эстонии. Вместе с маркой, выпущенной в честь Зимних Олимпийских игр в Пекине, предприятие Eesti Post выпустило 21 олимпийскую марку. Кроме того, было выпущено восемь марок в честь побед олимпийских чемпионов. Последней из них стала почтовая марка, выпущенная на прошлой неделе в честь команды фехтовальщиц Эстонии, завоевавшей золото на Летних Олимпийских играх в Токио.

В честь Зимних Олимпийских игр Банк Эстонии выпустит серебряную сувенирную монету. Презентация марки и сувенирной монеты состоится 6 января в 11:00 в Банке Эстонии.

Марку уже сейчас можно приобрести в интернет-магазине Omniva, а продажи монет начнутся в интернет-магазине Omniva в четверг, 6 января, в 11 часов утра.

XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине в Китае. Прежде Пекин принимал Летние Олимпийские игры 2008 года. Пекин — первый город, в котором проходили как Летние, так и Зимние Олимпийские игры.