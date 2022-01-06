Департамент предупреждает жителей Эстонии о нечестном интернет-магазине

Предприятие занимается активной продажей и в Эстонии, где жалоб поступило более 20.

Жалобы потребителей касаются преимущественно того обстоятельства, что торговец не придерживается сроков или не доставляет заказанные и оплаченные товары. Также торговец в случае отступления от договора не возвращает потребителям деньги.

Латвийский Центр защиты прав потребителей и разрешающий его трансграничные жалобы Европейский центр потребителей контактировал с торговцем. Торговец давал обещания удовлетворить жалобы потребителей, но не выполнил свое обещание. Латвийский Центр защиты прав потребителей 7 декабря прошлого года принял решение, которым обязал торговца прекратить нечестную торговую деятельность и оштрафовал торговца на 10 000 евро. Animo Forti SIA обжаловало решение в суде, где иск оставили без удовлетворения.

Несмотря на вышеупомянутый штраф и делопроизводство латвийского Центра защиты прав потребителей, Animo forti SIA продолжает активную продажу и скидочную кампанию на своей веб-странице www.inch2.com. Преимущественно продают эксклюзивную обувь, цены которой достигают нескольких сотен евро.

Разрешающему трансграничные жалобы TTJA Центру консультаций потребителей ЕС в 2021 году поступило в отношении Animo forti SIA более 20 жалоб от эстонских потребителей. Департамент советует всем потребителям считаться с вышеназванными рисками и потенциальными проблемами и избегать совершения покупок на веб-странице.