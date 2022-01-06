Промышленное производство в ноябре выросло на 6,3%

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, производство выросло в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности. ”Ноябрь 2021 года стал месяцем наибольшего роста в производстве продуктов питания, также увеличилось производство во многих отраслях машиностроения”, — прокомментировала Бундер.

Среди наиболее весомых отраслей промышленности рост наблюдался в деревообработке (8,3%), в производстве продуктов питания (6,0%), в производстве электрооборудования (22,6%) и химической продукции (7,2%). Сократились объемы производства электронного оборудования (17,2%) и мебели (3,0%).

На внешний рынок было продано 67,6% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности, наибольшая доля экспортных продаж пришлась на фармацевтику и производство компьютеров и электронного оборудования. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт выросли в сравнении с ноябрем 2020 года на 24,0% и на внутренний рынок — на 28,1%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в промышленности в целом в ноябре произведено на 2,7% больше продукции, чем в октябре, а в обрабатывающей промышленности — на 2,0%.

Производство электроэнергии увеличилось по сравнению с ноябрем 2020 года количественно (MВтч) на 41,7% и производство тепла — на 6,0%.

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