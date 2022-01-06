ОДКБ направит в Казахстан коллективные миротворческие силы для подавления протестов

Пашинян подчеркнул, что такое решение было принято ”ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне”, пишет Медуза.

Baza пишет, что Россия уже привела в боевую готовность авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом, откуда в Казахстан могут отправить спецборт. Помимо этого в соседнюю страну могут перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая дислоцируется в городе Каменск-Шахтинский.

О помощи ОДКБ попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что в стране действуют ”террористические банды, которые прошли серьезную подготовку за рубежом”.

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