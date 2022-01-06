В Нарве автомобилисты подадут звуковой сигнал в память о погибших на заводе Enefit Power

В социальной сети facebook в группе Narva Traffic призывают автомобилистов 6 января в 12:15 подать звуковой сигнал в память о погибших ребятах.

Отпевание будет проходить в Воскресенском соборе.

Несчастный случай произошел 2 января, в 20.40 во время проведения плановых ремонтных работ по обслуживанию установки завода по производству жидкого топлива Enefit 280. Для чистки емкости тяжелого масла в нее спустился работник с защитным оборудованием. Он сообщил коллеге, находящемуся вне емкости, о плохом самочувствии, после чего потерял сознание.

О случившемся сообщили в спасательный департамент и спасательной команде Аувере. Первым спасать работника бросился его коллега, начальник смены, который также потерял сознание. На место происшествия прибыли спасатели Eesti Energia и спасательного департамента. К сожалению, работников предприятия спасти не удалось.

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