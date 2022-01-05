Таллинн продлит льготы по аренде городских помещений до конца апреля

”Предприятия, расположенные в центре города, в особенности ориентированные на туристов в Старом городе, во время вызванного коронавирусом кризиса более других были вынуждены переориентироваться и стремительно потеряли клиентов”, — рассказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм. Если в 2019 году Таллинн посетили 4,5 миллиона зарубежных гостей, то в 2021 году их число уменьшилось почти в восемь раз.

”Временные льготы на оплату аренды — важное подспорье, в особенности в зимние месяцы, когда оборот снижен. Эти пособия, конечно, не будут выплачиваться бесконечно, поэтому одновременно с этим мы занимаемся маркетинговыми кампаниями и ищем прочие решения, чтобы вернуть гостей в Старый город и предложить им разнообразные занятия”, — добавил Вимм.

Продолжит действовать и полное освобождение от платы за аренду для арендаторов, которые используют для торговли городские сооружения в центре города. К их числу относятся уличные террасы, автоматы для продажи сувенирных монет, тележки с миндалем и орешками, бинокли на смотровых площадках и лавки для продажи рукоделья на улице Мюйривахе. Льготы применяются задним числом с 1 января до 30 апреля этого года.

Городские вспомогательные меры для арендаторов в качестве государственной поддержки одобрены Европейской комиссией. Льготы на аренду городских площадей применяются начиная с апреля 2020 года.