На Ратушной площади столицы отметят православное Рождество

”Таллинн — это город, в котором отмечают Рождество и до и после Нового года. От того, что жители Таллинна празднуют Рождество немного в разное время, и город и городское пространство только выигрывают, так как понимание традиций друг друга делает нас ближе и добрее. Понимание друг друга делает нас сильнее и обогащает нашу картину мира”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

На важность празднования Рождества по православному календарю указывает и то обстоятельство, что с приветственными словами выступят Митрополит таллинский и всея Эстонии Евгений и мэр Таллинна Михаил Кылварт. Концерт организован Управой района Кесклинн совместно с Центром русской культуры. Ведущий вечера Эдуард Томан.

На концерте выступят хоровые и танцевальные коллективы Центра русской культуры и коллективы Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии — танцевальная студия ENTREÉ и вокально-хоровая студия ALLEGRO, хореографическая студия Show-Ballet ”Visavi”, смешанный хор ”Русь” и камерный хор ”Элегия”, а также фольклорный ансамбль ”Былица” и танцевальный ансамбль ”Сирин”.

”В Эстонии проживают две равнозначные христианские общины, численность которых сопоставима друг с другом. Лютеране и католики празднуют Рождество 25 декабря, а люди православной веры 7 января. Католическое Рождество является у нас, в отличие от православного, государственным праздником. В этой связи вызывает искреннее уважение инициатива Управы района Кесклинн отметить православный праздник рождественским концертом на Ратушной площади. Центр русской культуры с радостью откликнулся на приглашение принять участие в этом мероприятии”, — сказал директор Центра русской культуры Эдуард Томан.

Вход на мероприятие свободный. Организация мероприятия, согласно действующим ограничениям, не требует проверки COVID-паспортов. Однако мы просим вести себя разумно и безопасно.