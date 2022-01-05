05.01.2022, 18:42
Три грузовика Сил обороны попали в аварию
Foto: Anni Õnneleid
По данным Транспортного департамента, в пятом часу вечера в среду три грузовика Сил обороны съехали с проезжей части на третьем километре автодороги Йоотме-Коэру в уезде Ярвамаа.
По оценке Департамента, движение по этой дороге приостановлено примерно на три часа.
В Департаменте полиции и погранохраны (РРА) сообщили ERR, что люди в аварии не пострадали и что наряду полиции не пришлось выезжать на место происшествия.
По словам представителя РРА, дорога была закрыта на три часа по решению армейского руководства, у которого имеются соответствующие полномочия.
Причины аварии уточняются, передает rus.err.