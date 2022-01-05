ЧП и криминал
05.01.2022, 18:42

Три грузовика Сил обороны попали в аварию

 
Politseibuss
Foto: Anni Õnneleid

По данным Транспортного департамента, в пятом часу вечера в среду три грузовика Сил обороны съехали с проезжей части на третьем километре автодороги Йоотме-Коэру в уезде Ярвамаа.

По оценке Департамента, движение по этой дороге приостановлено примерно на три часа.

В Департаменте полиции и погранохраны (РРА) сообщили ERR, что люди в аварии не пострадали и что наряду полиции не пришлось выезжать на место происшествия.

По словам представителя РРА, дорога была закрыта на три часа по решению армейского руководства, у которого имеются соответствующие полномочия.

Причины аварии уточняются, передает rus.err.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии