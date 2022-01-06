Ирья Лутсар: более устойчивую защиту дает гибридная иммунизация - прививка плюс перенесенная болезнь

В своей статье в Eesti Päevaleht, посвященной бустерной вакцинации, Лутсар отмечает: ревакцинация эффективна, но эффект бустерной дозы не длится долго. Например, в Израиле с появлением "омикрона" уже приступили к вакцинацией четвертой дозой.

Бустерные дозы безусловно необходимы людям, входящим в группу риска (пожилые, страдающие сопутствующими заболеваниями, люди с пониженным иммунитетом), так как у них существует опаснсть тяжелого протекания болезни, пишет ученый.

Дополнительная прививка может быть полезна и совершенно здоровым молодым людям, чтобы уменьшить циркуляцию вируса.

По всей вероятности, более устойчивый иммунитет дает гибридная иммунизация - вакцинация плюс более позднее перенесенное в легкой форме заболевание, считает профессор Тартуского университета.

"Поэтому я согласна, что люди без факторов риска не должны безусловно делать бустерную дозу через три месяца. Возможно, что в будущем будут ежегодные прививки (один раз в год) - так, как это с гриппом. Если пожизненного иммунитета не дает перенесенная болезнь, то его подавно не дает и вакцина. Входящим в группу риска людям, которые не переболели коронавирусом, может оказаться необходимой более частая вакцинация", - пишет Лутсар.

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