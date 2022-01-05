ФОТО | В Пыхьяской префектуре наградили лучших кинологов и служебных собак

"За хорошими достижениями стоят десятки тысяч часов упорной работы. Работа кинолога является одной из самых сложных в полиции, так как воспитание и обучение служебной собаки требует очень много терпения и времени. Наталья и Юлия — очень опытные кинологи, они работают с душой и азартом и их собаки показывают хорошие результаты из года в год", — сказал ведущий кинолог Пыхьяской префектуры Эркки Айвола.

6-летнюю бельгийскую овчарка Шарки выбирали лучшей патрульной собакой и по итогам 2019 и 2020 годов. Среды самых важных событий для Шарки в прошлом году был поиск ушедшего в неизвестном направлении из дома по уходу пожилого человека, Шарки нашел также важное вещественное доказательство на месте преступления и обнаружил наркотики в совершившем ДТП автомобиле.

"К поискам 72-летнего мужчины был привлечен большой ресурс, так как его жизнь и здоровье были в опасности, участвовали патрульные полицейские, команда вертолета, а также кинолог с собакой. Юлия и Шарки не сдались и тогда, когда следы в какой-то момент пропали. В общей сложности поиски длились 11 часов, но человека нашли живым, что всегда самая большая радость и самое важное достижение", — сказал Айвола.

Хозяйку Шарку Юлию назвали лучшим кинологом в шестой раз, ранее этот титул она получала вместе со своей предыдущей собакой Мачо. Мачо вышел на заслуженный отдых в 2019 году, он живет у Юлии дома.

8-летний русской охотничий спаниель Райта стала в своей категории лучшей уже в пятый раз. Наталья Потапчук названа лучшим кинологом служебной собаки по поиску наркотиков в одиннадцатый раз.

"Райта — маленькая и милая собака, но ее нос — мощный инструмент по поиску запрещенных веществ. Благодаря работе Натальи и Райты в этом году было обнаружено большое количество наркотиков. В одном из случаев подозреваемые пытались спрятать наркотики в кофемолке, наверное, надеясь, что сильный запах кофе собьет собаку с толку, но план не сработал, и Райта нашла амфетамин и другие запрещенные вещества еще в одном тайнике,” — рассказал Айвола.

Лучших кинологов и служебных собак в Пыхьяской префектуре выбирают с 2008 года. В кинологической группе Пыхьяской префектуры работает 17 собак, среди них немецкие и бельгийские овчарки, русский охотничий спаниель, английский спрингер-спаниель и гладкошерстный ретривер.