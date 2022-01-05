НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Грядут сильные морозы и ветер: столбик термометра опустится до -21°!

Четверг, 06.01

Ночью: Облачность увеличится, и осадки в виде снега, мокрого снега и дождя распространятся с юга на север. В центральных и западных уездах возможен ледяной дождь. Во многих местах туман и гололед. Ветер южных направлений, утром на западе Эстонии западных направлений 3-9, в районе Рижского залива порывы до 12 м/с. Температура воздуха -4..+1, в начале ночи на западе и в центральной части местами до -7°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег и дождь. Во второй половине дня осадки отступят на восток, но вечером новая зона осадков распространится с островов на материковую часть. Во многих местах туман и гололед. Ветер преимущественно западных направлений 3-9, в первой половине дня на востоке Эстонии южных направлений, на побережье порывы 12, вечером в районе Рижского залива усилится юго-западный ветер 7-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха -3..+2°С. На дорогах скользко!

Пятница, 07.01

Ночью: В основном облачно. Снег, на западе Эстонии и мокрый снег. На востоке Эстонии ветер южных направлений, на западе постепенно перейдет к северо-западному 2-7 м/с, утром на островах и западном побережье усилится 7-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха -4..+1°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, кое-где метель. Ветер повсеместно перейдет к северо-западному, северному и усилится 5-12, на островах и побережье порывы 15-18 м/с. Температура воздуха в течение дня понизится и к вечеру -4..-9°С.

Суббота, 08.01

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах снег, кое-где метель. Ветер северо-западный, западный 5-11, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха -8..-13, на островах и кое-где на побережье -2..-7°С.

Днем: Переменная облачность. Местами снег и метель. Ветер северо-западный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с, во второй половине дня ослабеет и станет южных направлений. Температура воздуха -3..-9, на островах и кое-где на побережье до -1°С, во второй половине дня понизится.

Воскресенье, 09.01