Заболеваемость гриппом на прошлой неделе резко выросла

Почти половина случаев гриппа (46,7%) приходится на детей в возрасте до 14 лет, пишет rus.err.ee.

Чаще всего грипп диагностировался в Нарве (57 случаев) и других районах Ида-Вирумаа (28). В Таллинне было 13 случаев, в Ляэне-Вирумаа — 10. В остальных уездах число случаев не превышало трех.

Неделей ранее в Эстонии был диагностирован 81 случай гриппа, 17 из которых еще не подтверждены.

На прошлой неделе было диагностировано 4574 острых респираторных заболевания, из них 33 процента — у детей в возрасте до 14 лет. Количество подобных диагнозов также сильно выросло за неделю — на 57%. На рождественской неделе было диагностировано 2917 респираторных заболеваний.

Чаще всего респираторные заболевания диагностируются в Таллинне и Тартумаа.