ФОТО | Прекрасная зимняя погода или повышенная опасность? Волшебный снежный ковер укрыл Эстонию и вызвал множество ДТП

На сайте Tarktee.ee в 10:41 было видно, что скользкие дорожные условия привели ко множеству ДТП по всей Эстонии.

Пыхьяская префектура к полудню зарегистрировала девять ДТП, в основном столкновения машин и выезды в кювет. Есть даже один пострадавший

Около 8 утра в деревне Каалепи в Ярвамаа 19-летний молодой человек не справился с управлением Dodge Journey и врезался в грузовик Scania. Скорая помощь доставила водителя легковушки в больницу.

Фотограф Delfi смог запечатлеть результат плохих дорожных условий сегодня утром в центре Таллинна:

Так как снег шел несколько часов ночью, то предупреждение о плохих дорожных условиях по всей Эстонии было разослано еще ранним утром

Согласно прогнозу, сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, поэтому днем не стоит ожидать улучшения дорожных условий. На севере и западе Эстонии ожидается снег и мокрый снег, в остальной же Эстонии пройдет дождь. Во многих местах возможны туман и гололед.

Температура сохранится в районе 0 градусов, что означает продолжающуюся опасность гололеда по всей Эстонии.