ЧП и криминал
05.01.2022, 13:15

ФОТО | В Мустамяэ на пешеходном переходе водитель троллейбуса сбил мужчину

 
Сегодня в начале 11 часа в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в столичном районе Мустамяэ.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Брита Сепп сообщила RusDelfi, что в Мустамяэ на остановке общественного 66-летний мужчина получил удар от троллейбуса.

По предварительным данным, водитель троллейбуса не уступил дорогу пешеходу, переходящему пешеходный переход. Пострадавший получил легкие травмы.

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