05.01.2022, 13:15
ФОТО | В Мустамяэ на пешеходном переходе водитель троллейбуса сбил мужчину
Сегодня в начале 11 часа в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в столичном районе Мустамяэ.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Брита Сепп сообщила RusDelfi, что в Мустамяэ на остановке общественного 66-летний мужчина получил удар от троллейбуса.
По предварительным данным, водитель троллейбуса не уступил дорогу пешеходу, переходящему пешеходный переход. Пострадавший получил легкие травмы.