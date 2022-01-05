ВИДЕО | В январе ожидается новый рекорд заболеваемости, экспресс-тестирование в школах будет до конца учебного года

На пресс-конференции сделают обзор текущей ситуации с COVID-19, распространения омикрона и состояния вакцинации. Также поговорят об обеспечении инфекционной безопасности в образовательных учреждениях после школьных каникул.

Мари-Анне Хярма сообщила, что высокий уровень заражения сейчас ожидаем, как из-за праздников, так и из-за "омикрона". Она добавила, что большинство случаев заражения как раз происходит в семейном кругу на Рождество, а "омикрон" чаще всего завозят из Великобритании.

Растет число случаев заражения среди вакцинированных людей, что характерно для "омикрона". Самая низкая вероятность заболеть - у тех, кто получил бустерную дозу. Еще больше причин вакцинироваться третьей дозой у тех, у кого с 1 февраля прекращают действовать вакцинационные сертификаты.

Танель Кийк рассказал, что такого высокого уровня заражения, как сейчас, в Европе еще не было.

"Этот вирус настигнет нас всех. Это не просто лозунг, это призыв защитить себя", - подчеркнул Кийк и добавил, что у невакцинированных людей риск попасть в больницу в 10 раз выше.

Райн Санник сообщил, что экспресс-тестирование на коронавирус в школах должно быть гарантировано и будет проводиться до конца учебного года. В течение следующих двух недель тестирование нужно проводить два раза в неделю для всех: и учеников, и школьного персонала.

Санник добавил, что важно носить маски, особенно невакцинированным. Маски стоит надевать в особенности, когда контактируют ученики нескольких классов, в школьном автобусе и на мероприятиях, где невозможно соблюдать дистанцию.

На вопрос журналиста Хярма подтвердила, что в января ожидается новый рекорд заражаемости коронавирусом, но он уже не будет иметь такого значения, как во время распространения дельта-штамма.

Кийк рассказал, что в рамках конкурса по поиску нового главы Департамента здоровья не удалось найти подходящего кандидата, поэтому будет организован новый конкурс.