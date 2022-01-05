Новости Эстонии
05.01.2022, 11:52

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Какова ситуация с коронавирусом в Эстонии?

 

Министр здоровья и труда Танель Кийк, исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и кризисный руководитель Министерства образования и науки Райн Санник в 12 часов дают пресс-конференцию в общем здании министерств.

На пресс-конференции сделают обзор текущей ситуации с COVID-19, распространения омикрона и состояния вакцинации. Также поговорят об обеспечении инфекционной безопасности в образовательных учреждениях после школьных каникул.

RusDelfi
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