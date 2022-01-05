Кая Каллас: союзники трезво оценивают Россию

Она отметила, что союзники Эстонии, в отличие от ситуации во время оккупации Крыма, теперь осознают это более ясно и трезво оценивают серьезность ситуации.

По словам премьер-министра, в случае России важно, чтобы все оценивали риски одинаково: "Так, целый ряд союзников по НАТО и ЕС признают, что когда Россия в первый раз напала на Крым и Украину, то они в действительности недооценивали эту ситуацию, в том числе, возможно, и в случае Донбасса. Но сейчас такой недооценки нет и все на самом деле обеспокоены".

"Ни, НАТО, ни Запад не ведут с Россией переговоры. Речь все-таки идет о диалоге, чтобы поддерживать дипломатическое общение, но не [вести] переговоры. По поводу этих абсурдных условий невозможно вести переговоры", — добавила Каллас.

"Угрозы для безопасности Эстонии сейчас нет, но нельзя сказать, что все происходящее в Украине на нас не влияет, потому что это очень близко. Россия точно так же является нашим соседом, и если она ведет себя агрессивнее, чем когда-либо в прошлом, то мы должны это учитывать и в планировании своих шагов", — сказала Каллас.