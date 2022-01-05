Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне массовых протестов против повышения цен на топливо

Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов — первый заместитель премьер-министра Казахстана. Согласно указу, члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.

Токаев возложил на ушедшее правительство ответственность за повышение цен на газ, подчеркнув, что кабмин не справился с одной из своих основных задач — сдерживанием инфляции.

Также Токаев освободил от должности госсекретаря страны Крымбека Кушербаева и назначил на этот пост своего помощника Ерлана Карина. Заместитель руководителя администрации президента Казахстана Мурат Нуртлеу стал первым заместителем Председателя Комитета национальной безопасности.

Отправленное в отставку правительство возглавлял Аскар Мамин, назначенный на пост премьер-министра в феврале 2019 года.

Отставка правительства произошла на фоне протестов из-за повышения цен на сжиженный газ, которые начались сразу после Нового года. Цены поднялись с 50-60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 российских рублей). Протесты начались в Жанаозене, но позднее распространились и на другие города страны.

Власти объяснили рост цен ”законами рынка”, но позже объявили о снижении цен на газ до 50 тенге за литр в Мангистауской области, где начались протесты. Это не остановило митинги, которые переросли в столкновения с силовиками. Демонстранты начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Президент Токаев обратился к протестующим, призвав их ”проявить благоразумие” и не совершать незаконных действий, а также заявил, что ”власть не падет”. Позже он ввел чрезвычайное положение и комендантский час в Алматы и Мангистауской области Казахстана.