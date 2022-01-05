За сутки в Эстонии выявлен 1491 случай заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 5 января в больнице находится 231 зараженный коронавирусом пациент. Из них 159 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 126, или 79,2%, не вакцинированы и 33, или 20,8%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 34 новых истории болезни. Умерло двое зараженных коронавирусом: 86-летние мужчина и женщина.

За последние сутки проанализировали 8 632 результата теста, из которых 1 491 оказался положительным. Заражаемость на 100 000 жителей за последние семь дней среди вакцинированных — 70,7 и невакцинированных — 98,4.

За сутки ввели 5 521 дозу вакцины, из них новых вакцинаций начали 771. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 299 097 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 61,5%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.