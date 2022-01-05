Рейтинг партий: во время праздников свою поддержку увеличили только реформисты и "зеленые"

По данным последнего опроса, популярность реформистов выросла за две недели еще на 1,7 процентных пункта и теперь составляет 25,9%, рейтинг EKRE снизился с 20,7% до 20,6%, третью строчку продолжает занимать Центристская партия с рейтингом 20,3% — популярность центристов за неделю снизилась на 0,4 процентных пункта.

За партию "Эстония 200" сейчас готовы проголосовать 15,7% избирателей — за неделю рейтинг внепарламентской партии снизился на 0,2%, поддержка Isamaa составляет 7,8%, социал-демократов — 7%, при этом рейтинг отечественников за неделю упал на 0,3%, а поддержка соцдемов снизилась еще больше — на 0,7%.

"Зеленых Эстонии" поддерживают 1,7% избирателей — это на 0,2% больше, чем двумя неделями ранее, когда был проведен предыдущий опрос, а рейтинги остальных политических сил остаются ниже 2%.

Совокупная поддержка входящих в коалиционное правительство центристов и реформистов составляет 46,2%, а суммарный рейтинг парламентской оппозиции — 35,4%.