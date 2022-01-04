Столтенберг озвучил повестку заседания Совета НАТО — Россия

”Я созвал заседание Совета Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, а также проблемы военных действий, взаимной транспарентности и снижения рисков”, — написал Столтенберг в Twitter.

Заседание станет первым за 2,5 года.

Помощник президента России Юрий Ушаков 30 декабря сообщил, что российскую сторону будут представлять заместители министров иностранных дел и обороны, передает РБК.

Москва в середине декабря прошлого года предложила НАТО проект договоренностей о гарантиях безопасности. Среди предложений России — нерасширение альянса на восток, невступление в него стран бывшего СССР и запрет на военную деятельность на территории Украины. Столтенберг ранее заявлял, что НАТО не пойдет на компромисс по вопросу Украины и ее вступления в альянс.

7 января пройдет внеочередная виртуальная встреча глав МИД стран Североатлантического альянса. Они обсудят ”сосредоточение российских войск возле Украины, а также широкий круг вопросов европейской безопасности”, сообщила представитель блока Оана Лунгеску.