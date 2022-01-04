Бизнес в Эстонии привел на скамью подсудимых: бывшего исполнительного директора Swedbank обвинили в финансовых преступлениях

Согласно обвинению, бывшая глава банка в 2018 и 2019 годах намеренно или по халатности распространила недостоверную информацию о принятых банком мерах по предотвращению и выявлению фактов отмывания денег в работе эстонского подразделения Swedbank, пишет rus.err со ссылкой на шведскую телекомпанию SVT.

По словам генерального прокурора и руководителя следственной группы Томаса Лангрота, Боннесен создала своими публикациями ложное представление, что в деятельности банка по борьбе с отмыванием денег за период с 2007 по 2018 год не было обнаружено проблем, хотя глава банка знала о проблемах и подозрительных сделках в прошлом.

Управление по экономическим преступлениям начало расследование публикации внутренней информации Swedbank в феврале 2019 года, Боннесен была отправлена в отставку в марте 2019 года.

Согласно шведскому законодательству, наказание за подобное преступление может составить от шести месяцев до шести лет лишения свободы.