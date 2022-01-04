В Казахстане протесты перешли в столкновения, несмотря на обещания властей снизить цену на газ. К нации обратился президент(45)
В ответ на протесты в Актау и Жанаозене власти Казахстана объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области. Однако жители страны продолжают протесты, которые охватывают все больше городов, передает DW.
В городах Актау и Жанаозен (Мангистауская область) на западе Казахстана протестующие провели ночь, не уходя с улиц. Как передало во вторник, 4 января, агентство "Интерфакс-Казахстан", в первом из них продолжают митинговать порядка 16 тысяч человек, во втором — около 10 тысяч.
На распространяемых в соцсетях записях видно, как толпа скандирует: "Шал, кет!" ("Старик, уходи!") Лозунг относится к экс-президенту Нурсултану Назарбаеву, от которого требуют полностью уйти из политики. Кроме того, звучат призывы к главе государства Касым-Жомарту Токаеву покинуть свой пост, а также об отставке всех членов правительства. В начале протестов митингующие настаивали на снижении цен на сжиженный газ.
Правительственная комиссия посетила Актау и Жанаозен
Правительственная комиссия в составе вице-премьера Ералы Тугжанова, министра энергетики Магзума Мирзагалиева и председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина посетила Актау, после чего направилась в Жанаозен.
Как указали в пресс-службе премьер-министра Аскара Мамина, члены комиссии провели переговоры "с инициативной группой активистов". "Участники обсудили возможность урегулирования возникшей ситуации", — добавили там.
География протестов расширилась
По данным информагентства KazTAG, митингующих поддержали в Актобе. По информации местных СМИ, есть протестующие и в Уральске. В столице — Нур-Султане — пришедшие на акцию требовали организовать телемост с демонстрантами в Актау, чтобы выразить им поддержку. Полиция задержала несколько человек, передало агентство "Интерфакс-Казахстан".
По его сведениям, в Атырау на западе страны на одной из площадей собрались сотни митингующих. В Таразе на юге на митинг вышли, в том числе многодетные матери и сотрудники СМИ, начались задержания. Демонстрантов задерживают также в Шымкенте и Кокшетау.
В нескольких городах Казахстана произошли столкновения протестующих с полицией, сообщает РБК .
Так, например, в Алматы задержания проходят в различных районах города. Среди задержанных в том числе и руководитель незарегистрированной Демократической партии Казахстана Жанболат Мамай.
Столкновения с полицией также произошли в Атырау, где протестующим удалось прорвать оцепление на подходах к центральной площади. Там же они окружили губернатора Махамбета Досмухамбетова и не позволили ему уехать с площади на машине.
Беспорядки произошли и в Актобе, где митингующие также потребовали снизить цены на газ по примеру Актау.
Власти пошли на снижение цены на газ в Мангистауской области
На этом фоне правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до 0,10 евро (50 тенге) за литр в Мангистауской области. Как сообщили в пресс-службе кабмина, "даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади" в Актау.
Президент поручил кабмину срочно изучить ситуацию
Ранее, 2 января, президент страны Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, что дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене "с учетом экономической целесообразности, в правовом поле".
В Актау были стянуты полицейские автозаки и армейские грузовики. На фоне протестов в крупных населенных пунктах наблюдались проблемы с доступом в интернет.
Президент Казахстана во вторник вечером обратился к нации
В обращении Токаев заявил, что власть не падет, и призвал соотечественников к благоразумию.
Также президент призвал граждан не поддаваться на провокации ”внутри и извне”, назвав призывы митингующих абсолютно незаконными. По его словам, сейчас нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог.