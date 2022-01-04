Трагедия на Юмера: потерявшие мать дети получат 50 000 евро

Из этих 40 000 евро составляет моральный ущерб (напомним, что мужчина убил мать на глазах детей) и 10 000 евро — материальный ущерб.

Постановление суда гласит, что упомянутые 40 000 евро убийца должен был перевести на счет представителя детей к началу ноября прошлого года. При получении денег истцы должны были подтвердить суду, что весь ущерб Пыйклягу полностью и добровольно компенсировал.

Первоначальные требования со стороны детей были в три раза больше: 100 000 евро морального ущерба и 50 000 евро материального ущерба.

Харьюский уездный суд приговорил Пыйклягу к 14 годам лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

Убийство произошло 5 января 2021 года в многоквартирном доме на улице Юмера в столичном районе Ласнамяэ. 80-летний Мати Пыйклягу застрелил свою соседку, 36-летнюю Полину. В квартире на этот момент находились двое детей женщины 4 и 6 лет. Старший видел, как в маму выстрелили три раза из револьвера. Вскоре на шум выбежали соседи, а подозреваемый скрылся с места преступления. Позже его поймали в Мустамяэ. Он был трезв.

Полина с детьми жила на втором этаже, ровно над квартирой Мати. Двое маленьких детей якобы не давали мужчине спать. При задержании подозреваемый смог сказать лишь то, что ему мешал шум. Ранее о конфликтах не было известно ни председателю правления, ни полиции, однако жители дома говорят, что сосед снизу неоднократно стучал в двери будущей жертвы.

Убийство было совершено из револьвера.

У Мати не было разрешения на оружие, но по приговору наказание за незаконный оборот оружия было поглощено наказанием за убийство.