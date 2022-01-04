Трагедия на Юмера: потерявшие мать дети получат 50 000 евро(10)
Мати Пыйклягу, застреливший в Ласнамяэ в январе прошлого года молодую женщину, взял на себя обязательство выплатить детям своей жертвы 50 000 евро, пишет Eesti Ekspress.
Из этих 40 000 евро составляет моральный ущерб (напомним, что мужчина убил мать на глазах детей) и 10 000 евро — материальный ущерб.
Постановление суда гласит, что упомянутые 40 000 евро убийца должен был перевести на счет представителя детей к началу ноября прошлого года. При получении денег истцы должны были подтвердить суду, что весь ущерб Пыйклягу полностью и добровольно компенсировал.
Первоначальные требования со стороны детей были в три раза больше: 100 000 евро морального ущерба и 50 000 евро материального ущерба.
Харьюский уездный суд приговорил Пыйклягу к 14 годам лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.
Убийство произошло 5 января 2021 года в многоквартирном доме на улице Юмера в столичном районе Ласнамяэ. 80-летний Мати Пыйклягу застрелил свою соседку, 36-летнюю Полину. В квартире на этот момент находились двое детей женщины 4 и 6 лет. Старший видел, как в маму выстрелили три раза из револьвера. Вскоре на шум выбежали соседи, а подозреваемый скрылся с места преступления. Позже его поймали в Мустамяэ. Он был трезв.
Полина с детьми жила на втором этаже, ровно над квартирой Мати. Двое маленьких детей якобы не давали мужчине спать. При задержании подозреваемый смог сказать лишь то, что ему мешал шум. Ранее о конфликтах не было известно ни председателю правления, ни полиции, однако жители дома говорят, что сосед снизу неоднократно стучал в двери будущей жертвы.
Убийство было совершено из револьвера.
У Мати не было разрешения на оружие, но по приговору наказание за незаконный оборот оружия было поглощено наказанием за убийство.