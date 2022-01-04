Депутат волостного собрания признан виновным в скупке голосов и насилии над женой(1)
Тартуский уездный суд приговорил сегодня 41-летнего депутата Тырваского волостного собрания (Валгамаа) от Партии реформ Индрека Сарапа в подкупе голосов, а также неоднократном физическом насилии над бывшей женой, и приговорил его к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы, которое было заменено на условный срок, передает rus.err.
Согласно обвинению, Сарап доставил не менее пяти человек с мест их проживания на избирательный участок в волости Тырва, попросил их проголосовать за него и после посещения избирательного участка предложил им деньги и алкогольные напитки.
Кроме того, прокуратура обвиняет его в четырех эпизодах физического насилия над бывшей супругой и в том, что он дважды не позволяла ей выйти из машины. Также он дважды нарушил судебный запрет на приближение к бывшей жене и избил одного мужчину.
"В данном случае обвиняемый находился под стражей почти два месяца. На судебном заседании он хотел урегулировать уголовное дело в рамках согласительного производства, и, поскольку он уже отбыл по сути двухмесячный тюремный срок, прокуратура согласилась", — сказал прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Айнар Койка.