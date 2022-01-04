Дания сообщила о 18 случаев смерти от штамма "омикрон"
В Дании от нового штамма коронавируса «омикрон» умерли 18 человек. Об этом 4 января сообщает "Фонтанка" со сслыок на издание The Local и агентство Ritzau.
Первые данные о жертвах «омикрона» обнародовал Государственный институт сыворотки — национальное агентство по инфекционным заболеваниям. Всего в период с 21 ноября по 28 декабря штамм выявили у 55 700 жителей Дании.
За аналогичный промежуток от других вариантов коронавируса в стране скончались 100 человек при 127 146 зараженных.
Ранее датские ученые дали прогноз по возможному окончанию пандемии. Они предположили, что штамм «омикрон» может стать последним.
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