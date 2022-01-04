Дания сообщила о 18 случаев смерти от штамма "омикрон"

Первые данные о жертвах «омикрона» обнародовал Государственный институт сыворотки — национальное агентство по инфекционным заболеваниям. Всего в период с 21 ноября по 28 декабря штамм выявили у 55 700 жителей Дании.

За аналогичный промежуток от других вариантов коронавируса в стране скончались 100 человек при 127 146 зараженных.

Ранее датские ученые дали прогноз по возможному окончанию пандемии. Они предположили, что штамм «омикрон» может стать последним.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.