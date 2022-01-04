ЧП и криминал
04.01.2022, 17:15

В Ласнамяэ произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Полиция просит помощи свидетелей

 
Politseibuss
Foto: Anni Õnneleid

23 декабря примерно в 14.35 в Таллинне на Лаагна теэ произошло ДТП с участием легковых автомобилей Mercedes и Ford Focus.

Автомобили столкнулись у автобусной остановки "Kotka kauplus" рядом с заправочной станцией Alexela.

Скорая помощь доставила находившуюся за рулем Ford женщину в больницу для проверки здоровья.

Для выяснения обстоятельств ДТП полиция просит свидетелей связаться по телефону 612 5683 или э-почте merle.krenstrauch@politsei.ee.

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