04.01.2022, 17:15
В Ласнамяэ произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Полиция просит помощи свидетелей
Foto: Anni Õnneleid
23 декабря примерно в 14.35 в Таллинне на Лаагна теэ произошло ДТП с участием легковых автомобилей Mercedes и Ford Focus.
Автомобили столкнулись у автобусной остановки "Kotka kauplus" рядом с заправочной станцией Alexela.
Скорая помощь доставила находившуюся за рулем Ford женщину в больницу для проверки здоровья.
Для выяснения обстоятельств ДТП полиция просит свидетелей связаться по телефону 612 5683 или э-почте merle.krenstrauch@politsei.ee.