Министр иностранных дел Эстонии Лийметс: требования России неприемлемы

”Бухарестская девятка” (В9) была создана в 2014 году и предназначена для консолидации восточного фланга НАТО. В В9, которая позиционируется как платформа для диалога и сотрудничества, входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

В ходе продолжавшейся три четверти часа встречи участники обсуждали трансатлантические отношения, безопасность в Европе в свете концентрации российских войск у границы с Украиной, а также напряженность в отошениях Литвы и Китая. Было подтверждено единство и солидарность стран-членов НАТО.

"В нашем фокусе была прежде всего дестабилизирующая концентрация российских войск вблизи границы с Украиной, — рассказала Эва-Мариа Лийметс изданию Delfi. "Ясно то, что требования России в этом вопросе неприемлемы, особенно в ситуации, когда Россия концентрирует войска и технику у украинской границы и обостяет ситуацию с безопасностью в Европе", — отметила министр. Напомним, что Россия требует от НАТО гарантий внеблокового статуса Украины.

Что касается обострившихся отношений Литвы и Китая, то, по словам Лийметс, "Литве, естественно, была выражена поддержка. Мы были с союзниками в этом сложном вопросе солидарны", — сказала глава МИД ЭР. Напомним, что напряженность в отношениях Китая и Литвы возникла после того, как в Вильнюсе было открыто представительство Тайваня.

В эту пятницу состоится внеочередная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. По словам Лийметс, на ней будет среди прочего обсуждаться единая позиция НАТО для предстоящего на следующей неделе заседания Совета НАТО — Россия.