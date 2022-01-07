Изменения в законодательстве: зарплаты и штрафы повышаются, алименты уменьшаются, бесхозную землю делят между жителями страны

Минимальная заработная плата увеличится на 70 евро

В 2022 году минимальная заработная плата для работников с полной занятостью составит 654 евро брутто. Почасовая ставка — 3,86 евро. В прошлом году минимальная заработная плата составляла 584 евро. Увеличение зарплаты на 70 евро является самым большим за последние десять лет.

Повышается зарплата учителей и спасателей

Минимальная зарплата за полную ставку для всех учителей общеобразовательных школ и профессионально-технических училищ теперь составляет 1 412 евро. Средняя зарплата учителей вырастет с 1540 до 1653 евро, или на 7,3%.

Минимальная зарплата спасателей вырастет на 12%, а сотрудников полиции и спасательных служб — почти на 5%.

Минимальная заработная плата работников культуры, имеющих высшее образование, теперь составит 1 400 евро вместо 1 300 евро. Фонд заработной платы других работников культуры увеличится на 2%.