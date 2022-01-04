Оудекки Лооне назвала Эстонию "мелким злобным провокатором"

"Дорогой наш министр обороны, вы там следите, чтобы ваши бюрократы не натворили бы ничего такого, что может еще больше навредить нашим позициям и нашей дипломатии!

Действительно, сейчас у кого-то где-то ”поехала крыша”, как заметил наш коллега Антс Лаанеотс. И вовсе не потому, что Украине не нужны старые ракеты и гаубицы. Неважно — старые они или ультрасовременные. Сам факт, что мы снабжаем Украину оружием, из которого будут убивать жителей Донбасса, — сумасшествие во всех отношениях. И это противоречит Минским соглашениям, предусматривающим мирное урегулирование конфликта. К тому же всем понятно, что это оружие будет использовано против русских. Складывается впечатление, что часть сотрудников нашего Министерства обороны хочет, пусть косвенно, но все же ввязаться в войну с Россией. Продемонстрировать этим Европе и США свою заботу об Украине, заранее зная, что их согласия мы не получим, — тоже так себе дипломатическая стратегия.

Единственный мессидж здесь с нашей стороны — Эстония является мелким злобным провокатором. Нынешнюю ситуацию сравнивают с кубинским кризисом. Сейчас, когда все крупные страны признали необходимость разрешения конфликта дипломатическим путем, когда все понимают, что нужно сесть за стол переговоров, мы собираемся предоставить Украине ракеты и гаубицы…

После разговора с Путиным Байден решает, что отношения России и НАТО необходимо обсуждать с более широким кругом государств, к примеру, привлечь четырех крупных союзников. Намек: страны Восточной Европы остаются за бортом. Это потому, что мы и союзникам успели продемонстрировать свою маниакальную воинственность и бесполезность на практике.

Уважаемый министр обороны, пожалуйста, откажитесь от этого плана! Роль малых государств — быть посредником, переговорщиком, примирителем с целью сохранения мира, но никак не провокатором".