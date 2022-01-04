История успеха в электронной торговле: oт небольшой дополнительной работы до приличного источника дохода
У создателя фирмы Multi Trade OÜ Антона Литвина, который два года назад погрузился в электронную коммерцию, не было больших ожиданий. «Тогда это просто было дополнительным заработком. Mоя жена была в отпуске по уходу за ребенком и могла заниматься также этим».
«Можно предположить, что в 2020 году на рынке уже было достаточно интернет-магазинов. На самом деле в нишах под разные товары еще оставалось много свободного места», - задумался Антон. Особенно удивили его высокие цены в существующих интернет-магазинах и высокая прибыль. «Преимуществом нашего малого бизнеса были затраты, близкие к нулю, поэтому мы могли продавать те же товары дешевле на Facebook».
Бизнес начал быстро расти, и за первым мелкооптовым заказом последовали более крупные. Будучи родителями двух маленьких детей, Антон и его жена в качестве своей первой ниши выбрали игрушки и создали в Facebook группу «Игрушки по хорошим ценам» (Hea hinnaga mänguasjad).
Ассортимент продукции стремительно расширялся. «Как только мы поняли, что делать заказы игрушек не так уж и прибыльнo, мы начали изучать и другие области. На данный момент мы намного смелее заказываем новые вещи по сравнению с началом, потому что на торговoй площадке kaup24.ee, к которой мы позже присоединились, можно продать товары из любого ассортимента», - говорил Антон.
Правильные каналы продаж обеспечивают успех
Антон признает, что стоило бы присоединиться к Kaup24 и его латвийским и литовским партнерским платформам (220.lv и pigu.lt) раньше. «В первый год работы мы неоднократно обсуждали присоединение к партнерской программе этих торговых площадок. Однако ежемесячная платa казалaсь слишком высокой, и в то же время у нас не было четкого понимания того, как происходят эти международные продажи. Все это казалось новым и пугающим».
«Однако год назад торговая платформа Kaup24 начала амбициозно расширяться и запустила кампанию, в которой предлагалось временно присоединиться без ежемесячной платы и комиссии. Мы больше не могли откладывать это предложение», - говорит Антон и добавляет, что менее чем за год их продажи утроились, а на платформах pigu.lt, 220.lv и kaup24.ee в этом году они продали товаров на 47 000 евро, что составляет более половины оборота предприятия.
В электронной торговле важным аспектом является цена
Антон считает, что год назад конкуренция на платформах электронной торговли была намного меньше, и как предприятие они могли развиваться и расти такими темпами, какие их устраивают. Сегодня электронная коммерция стала второй полноценной работой для Антона и его жены. «Днем одна работа, а вечером и в выходные - другая. Я не планирую уходить с основной работы, потому что в бизнесе много переменных факторов. В то же время, если бы каждый месяц по продажам не уступал ноябрю и декабрю, можно было бы со спокойным сердцем уйти с основной работы», - сказал Антон.
Однако он признает, что не все было так просто, как казалось сначала. "Каждый месяц на торговые площадки приходили новые компании, многие из которых предлагали те же товары. В конце концов побеждает тот, кто опережает конкурента по цене", - убежден Антон.
Он добавил, что хотя норма прибыли по сравнению с начальным периодом их электронных продаж упала в несколько раз, это помогает компенсировать резкий рост интернет-торговли. «Теперь нужно просто продать значительно больше, чтобы получить такую же прибыль», - подтвердил продавец.
Товары Антона можно найти ЗДЕСЬ
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