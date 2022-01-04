История успеха в электронной торговле: oт небольшой дополнительной работы до приличного источника дохода

У создателя фирмы Multi Trade OÜ Антона Литвина, который два года назад погрузился в электронную коммерцию, не было больших ожиданий. «Тогда это просто было дополнительным заработком. Mоя жена была в отпуске по уходу за ребенком и могла заниматься также этим».

«Можно предположить, что в 2020 году на рынке уже было достаточно интернет-магазинов. На самом деле в нишах под разные товары еще оставалось много свободного места», - задумался Антон. Особенно удивили его высокие цены в существующих интернет-магазинах и высокая прибыль. «Преимуществом нашего малого бизнеса были затраты, близкие к нулю, поэтому мы могли продавать те же товары дешевле на Facebook».

Бизнес начал быстро расти, и за первым мелкооптовым заказом последовали более крупные. Будучи родителями двух маленьких детей, Антон и его жена в качестве своей первой ниши выбрали игрушки и создали в Facebook группу «Игрушки по хорошим ценам» (Hea hinnaga mänguasjad).

Ассортимент продукции стремительно расширялся. «Как только мы поняли, что делать заказы игрушек не так уж и прибыльнo, мы начали изучать и другие области. На данный момент мы намного смелее заказываем новые вещи по сравнению с началом, потому что на торговoй площадке kaup24.ee, к которой мы позже присоединились, можно продать товары из любого ассортимента», - говорил Антон.

Правильные каналы продаж обеспечивают успех



Антон признает, что стоило бы присоединиться к Kaup24 и его латвийским и литовским партнерским платформам (220.lv и pigu.lt) раньше. «В первый год работы мы неоднократно обсуждали присоединение к партнерской программе этих торговых площадок. Однако ежемесячная платa казалaсь слишком высокой, и в то же время у нас не было четкого понимания того, как происходят эти международные продажи. Все это казалось новым и пугающим».