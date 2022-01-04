Первый новый член научного совета? Профессор ТУ Рут Калда: да, говорили на эту тему

"Еще официально не подтверждено. Да, говорили на эту тему", — сообщила Калда Delfi.

Рут Калда руководила мониторинговым исследованием COVID-19 от Тартуского университета. В числе прочего благодаря этому исследованию выяснилось, что в декабре антитела к коронавирусу есть у 82% эстоноземельцев и у 88-90% пожилых людей.