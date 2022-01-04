04.01.2022, 14:55
Первый новый член научного совета? Профессор ТУ Рут Калда: да, говорили на эту тему
Foto: Helin Loik-Tomson
Рут Калда — профессор семейной медицины Тартуского университета и глава Института семейной медицины и народного здравоохранения.
"Еще официально не подтверждено. Да, говорили на эту тему", — сообщила Калда Delfi.
На этой неделе новый глава научного совета и профессор клеточной биологии Тартуского университета Тойво Майметс должен представить. правительству новый состав научного совета.
Рут Калда руководила мониторинговым исследованием COVID-19 от Тартуского университета. В числе прочего благодаря этому исследованию выяснилось, что в декабре антитела к коронавирусу есть у 82% эстоноземельцев и у 88-90% пожилых людей.
Старый состав научного совета распустили в конце прошлого года по инициативе премьер-министра Каи Каллас. Главой совета была Ирья Лутсар, а туда входили Андеро Уусберг, Пеэп Тальвинг, Пиллерийн Соодла, Андрес Меритс и Криста Фишер.