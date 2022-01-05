Эстонская звезда киберспорта перешел в топ-команду мира

Робин "ropz" Коль — профессиональный игрок в CS:GO из Эстонии. Карьера Робина развивалась нетипично. До прихода в mousesports в 2017 году он никогда не играл в больших командах. Ropz пробился в FPL — лигу для сильнейших про-игроков. Поначалу его считали читером, в частности Джеспер JW Вексель обвинял эстонца в нечестной игре. Ropz приехал в офис FACEIT, откуда сыграл матчи FPL, доказав, что играет без читов.

В "Mouz" "ropz" стал одним из самых стабильных игроков в мире. Из значимых достижений Робина в mousesports можно отметить победы на ESL One New York 2018, CS:GO Asis Championships 2019 и ESL Pro League Season 10, по итогам которого "ropz" получил медаль MVP.





Аналитик FaZe Вячеслав "innersh1ne" Бритвин рад снова поработать с "ropz". Россиянин назвал Коля одним из самых умных и внимательных игроков за свою карьеру.

В 2020 году "ropz" занял седьмое место в списке лучших игроков мира по версии HLTV.org.

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