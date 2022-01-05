Украинский футболист назвал россиян ”братьями” и подвергся жесткой критике на родине

В некоторых СМИ даже назвали поступок Мищенко ”позором”, ”скандалом” и ”конфузом”. Сам футболист заявил, что ”любит ”Амкар” всем сердцем” и что в Российской премьер-лиге платят ”в 30 раз больше”, чем в Украинской.

”Тогда был неплохой этап в моей карьере. Предлагали перейти в греческий ”Панатинаикос”, ”Терек”, ”Урал” и ”Амкар”. Я выбрал ”Амкар” и люблю этот клуб всем сердцем. Он мне подарил много друзей, с которыми я общаюсь до сих пор, на связи 24/7.

Я три-четыре года назад оттуда уехал, а мы не потеряли связь. Поздравляем друг друга с праздниками, общаемся. Благодаря ”Амкару” у меня появились даже не надежные друзья, а братья. Поэтому я не жалею”, — говорил Мищенко в интервью порталу FanDay в октябре 2021 года.

В этом году футболист решил поздравить бывших российских одноклубников с Новым годом.

В комментариях под одним из постов Мищенко в Instagram украинские фанаты высказали возмущение подобным поздравлением.

”Офигеть. И такие ”патриоты” живут в нашей стране”, ”Чемодан, вокзал, Россия”, ”Скажите кто-то ему, что у нас девятый год войны с Россией”, ”Олежка, *** (шагай) к своему кумиру, что ж ты мучаешься в Украине”, — вот только некоторые комментарии фанатов.

В украинских СМИ также не все отнеслись с пониманием к теплому обращению Мищенко.

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