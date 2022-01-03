Датчик угарного газа помог предотвратить самоубийство

Чуть позже, когда патруль уже был в пути, удалось дозвониться до хозяина дома — по телефону было слышно работающую сирену датчика.

Мужчине сообщили, что датчик сработал из-за угарного газа, и он ответил, что из-за проблем в отношениях хозяйка дома пыталась свести счеты с жизнью. Мужчина уже сообщил о произошедшем полиции и скорой помощи.

Прибывший на место происшествия охранник побеседовал с жильцами дома, женщину осмотрели медики, были проветрены задымленные помещения.

”Хозяин сказал охраннику, собиравшему дополнительную информацию об инциденте, что спал в другой комнате, а хозяйка намеренно слишком рано закрыла задвижку печи, чтобы покончить с собой”, — рассказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Согласно предварительным данным, при инциденте никто не пострадал.

Напоминаем, что если раньше датчик угарного газа был обязательным для помещений, в которых есть соединенная с трубой газовая установка, то с этого года такой датчик обязательно должен быть во всех домах, где есть работающие на твердом топливе печь, плита, камин или котел.