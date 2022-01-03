ВИДЕО | В Нарве почтили память павших в Освободительной войне

В церемонии принял участие канцлер Министерства обороны Кусти Сальм.

”За суверенитет пришлось самоотверженно бороться. В Освободительной войне, длившейся более 13 месяцев, с эстонской стороны погибло несколько тысяч человек, в том числе совершенно ни в чем не повинные мирные жители, которых мы поминаем на сегодня”, — сказал Сальм. ”Свобода была завоевана тяжелой борьбой и человеческими жертвами”.

Памятная церемония состоялась и в Таллинне.

В ходе мирных переговоров между Эстонской Республикой и Советской Россией 31 декабря 1919 года в Тарту было заключено перемирие. Соглашение предусматривало прекращение военных действий на фронте между Эстонией и Советской Россией 3 января 1920 года в 10.30.

В 20-х годах прошлого века сложилась традиция ежегодно 3 января в 10.30, когда вступило в силу соглашение о прекращении огня, поминать минутой молчания эстонцев и иностранцев, которые сражались в Освободительной войне и отдали свои жизни за свободу Эстонии.

В Освободительной войне на стороне Эстонии помимо солдат союзнических войск и добровольцев участвовали около 75 000 воинов, из которых погибло приблизительно 6000 человек.