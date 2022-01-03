В Таллинне открываются 72 пункта по сбору ёлок. Смотрите их адреса!
Елке не место среди бытового мусора — районные управы откроют в Таллинне 72 пункта для экологичного сбора рождественских елок.
В предназначенные для сбора рождественских елок контейнеры нельзя помещать бытовой или строительный мусор и прочие отходы. Из елок будет получена древесная щепа.
В случае отсутствия личного транспорта можно заказать услугу у предприятия, которое занимается вывозом мусора в районе, и принести дерево в согласованное время к контейнеру.
Елку также можно самостоятельно доставить на любую станцию переработки отходов. В объеме до 0,6 m3 они принимаются бесплатно. Перед утилизацией елку рекомендуется распилить.
Рождественские елки не должны быть упакованы в пленку. На дереве не должно быть украшений, пластика, текстиля и других материалов. Искусственные елки и елочные украшения можно передать в центр вторичного использования или поместить в контейнер для смешанных отходов. Елочные гирлянды относятся к отходам электроники, их необходимо сдавать на станции переработки отходов.
Подробная информация о сборе в столице рождественских елок здесь.
Информация о предприятиях по вывозу отходов здесь.
Пункты сбора елок:
Нымме
01.01-20.01.2022
· на парковке за Ныммеским рынком, возле мусорных контейнеров
· у мусорных контейнеров Ныммеского социального дома, ул. Пихлака, 12
· у мусорных контейнеров, бульвар Вабадузе, 207
· рядом с контейнерами для упаковки, напротив Трууми, 38А
· рядом с контейнерами для упаковки, ул. Валдеку, 158
· возле баскетбольной площадки, ул. Ууэристи, 10
· около контейнеров для упаковки, ул. Ильмаризе, 42
· возле контейнеров для упаковки, ул. Вийзи, 29
Ласнамяэ
02.01-31.01.2022
· на зеленой зоне на углу улиц Маяка и Ласнамяэ
· на зеленой зоне перед зданием по адресу ул. Паэ, 48а
· на зеленой зоне перед зданием по адресу ул. Выру, 16
· на зеленой зоне за зданием по адресу ул. Викерлазе, 13 (ул. Каху)
· на зеленой зоне Катлери, между магазином Grossi и школьным стадионом
· на зеленой зоне перед зданием по адресу Ляэнемере теэ, 8
· на зеленой зоне возле здания по адресу Ляэнемере теэ, 19
· на зеленой зоне напротив здания по адресу ул. Кивила, 34
· на зеленой зоне перед Mustakivi Konsum по адресу Махтра, 9
· на зеленой зоне между домами Раадику, 4 и 8
· на зеленой зоне между магазинами Ümera Maxima и Grossi
· на зеленой зоне перед зданием по адресу Калевипоя, 10 (со стороны ул. Викерлазе)
· на зеленой зоне Выйдуйооксу, 8
· на зеленой зоне Уссимяэ, 2а
Мустамяэ
01.01-20.01.2022
· возле автостоянки, ул. Акадеэмия, 30а, через дорогу от офиса ISS
· на зеленой зоне у стадиона за центром «Кая»
· рядом с парковкой перед магазином Maxima Sääse, ул. Кийли, 16
· на зеленой зоне между детским садом «Лехола» (Мустамяэ теэ, 187) и многоквартирным домом Вильде теэ, 79
· на зеленой зоне между домами 92 и 96 на Вильде теэ
· на зеленой зоне у магазина Grossi (Таммсааре теэ, 99)
· у парка «Пайритийги» (возле Таммсааре теэ, 74)
· на зеленой зоне у торгового центра «Лийваку» (между Сютисте теэ, 24 и 28)
· возле контейнера для одежды (Сютисте теэ, 39)
· на парковке за торговым центром «Сольнок» (Вильде теэ, 101)
· на зеленой зоне между домами Ретке теэ, 26 и 28
· на зеленой зоне по адресу Пёйризе, 4
· на зеленой зоне ул. Лехтри, напротив Viro Tools AS
· возле контейнера для одежды на улице Мяэпеальзе
Пыхья-Таллинн
27.12.2021-31.01.2022
· Кладбищенский парк Копли, у ворот со стороны ул. Копли (ул. Копли, 69С)
· на парковке возле остановки «Эрика» (ул. Тёэстузе, 56)
· вблизи магазина Selver на улице Сыле
· на парковке неподалеку от центра культуры «Сальме» (ул. Сальме, 12)
· рядом с рекламным баннером Iglupargi jõulumaa (Каларанна, Т9)
· на парковке во дворе здания по адресу ул. Нийне, 2
Кесклинн
07.01-23.01.2022
· возле здания по адресу ул. Луйте, 46
· на перекрёстке улиц Куристику и Ору (Кадриорг)
· по адресу ул. Адамсони, 34 (Кассисаба)
· на парковке возле ул. Ялгпалли и Асула (Китсекюла и Уус-Мааильм)
· на парковке возле здания по адресу ул. Лийвалайа, 40 (Кельдримяэ и Юхкентали)
· в парке Вайкне, рядом с пунктом приема упаковки на улице Магазини (Веэренни)
· на парковке напротив здания по ул. Весивярава, 34 (Кадриорг)
· на площадке возле бывшего здания суда на ул. Татари и Уус-Татари (Веэренни)
· на парковке ул. Польдри (Уус-Холланд, возле порта)
Пирита
02.01.2022-16.01.2022
· Выса теэ, 26
· на углу Хальяс теэ и Пяхкли теэ
· Хаавику теэ, 16, перед зданием по адресу Кесктеэ, 48
· на углу Кыльвику теэ и Лепику теэ
· на пересечении Хундитубака теэ, Вабаыхукооли теэ, Теэлехе теэ
· Лодьяпуу теэ, перед Облика теэ
Kристийне
06.01-31.01.2022
· Кульднока, 12а
· Тедре, 81а и 77а
· Кирси, 8а (во дворе здания по адресу Кирси, 6)
· Вялья, 8 (во дворе)
· Эндла, 49b
· Винди, 18b (внутренний двор)
· Котка, 14a
· Сейби, 34
· возле Алаяама, 1
· Энергия, 6с
· на углу улиц Маасика и Ваарика
Хааберсти
17.01-28.01.2022
· на парковке пляжа Какумяэ (ул. Ряйме, 52)
· Ярвеотса теэ, 15а (во дворе здания Ярвеотса теэ, 1b)
· во дворе здания Астангу, 68
· возле игровой площадки по адресу Ыйсмяэ теэ, 22а