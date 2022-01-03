В Таллинне открываются 72 пункта по сбору ёлок. Смотрите их адреса!

В предназначенные для сбора рождественских елок контейнеры нельзя помещать бытовой или строительный мусор и прочие отходы. Из елок будет получена древесная щепа.

В случае отсутствия личного транспорта можно заказать услугу у предприятия, которое занимается вывозом мусора в районе, и принести дерево в согласованное время к контейнеру.

Елку также можно самостоятельно доставить на любую станцию переработки отходов. В объеме до 0,6 m3 они принимаются бесплатно. Перед утилизацией елку рекомендуется распилить.

Рождественские елки не должны быть упакованы в пленку. На дереве не должно быть украшений, пластика, текстиля и других материалов. Искусственные елки и елочные украшения можно передать в центр вторичного использования или поместить в контейнер для смешанных отходов. Елочные гирлянды относятся к отходам электроники, их необходимо сдавать на станции переработки отходов.

Подробная информация о сборе в столице рождественских елок здесь.

Информация о предприятиях по вывозу отходов здесь.

Информация о станциях переработки отходов здесь и здесь.

Пункты сбора елок:

Нымме

01.01-20.01.2022

· на парковке за Ныммеским рынком, возле мусорных контейнеров

· у мусорных контейнеров Ныммеского социального дома, ул. Пихлака, 12

· у мусорных контейнеров, бульвар Вабадузе, 207

· рядом с контейнерами для упаковки, напротив Трууми, 38А

· рядом с контейнерами для упаковки, ул. Валдеку, 158

· возле баскетбольной площадки, ул. Ууэристи, 10

· около контейнеров для упаковки, ул. Ильмаризе, 42

· возле контейнеров для упаковки, ул. Вийзи, 29

Ласнамяэ

02.01-31.01.2022

· на зеленой зоне на углу улиц Маяка и Ласнамяэ

· на зеленой зоне перед зданием по адресу ул. Паэ, 48а

· на зеленой зоне перед зданием по адресу ул. Выру, 16

· на зеленой зоне за зданием по адресу ул. Викерлазе, 13 (ул. Каху)

· на зеленой зоне Катлери, между магазином Grossi и школьным стадионом

· на зеленой зоне перед зданием по адресу Ляэнемере теэ, 8

· на зеленой зоне возле здания по адресу Ляэнемере теэ, 19