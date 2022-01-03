Новости Эстонии
03.01.2022, 20:51

В Таллинне открываются 72 пункта по сбору ёлок. Смотрите их адреса!

 
Lumine Tallinn
Foto: Taavi Sepp

Елке не место среди бытового мусора — районные управы откроют в Таллинне 72 пункта для экологичного сбора рождественских елок.

В предназначенные для сбора рождественских елок контейнеры нельзя помещать бытовой или строительный мусор и прочие отходы. Из елок будет получена древесная щепа.

В случае отсутствия личного транспорта можно заказать услугу у предприятия, которое занимается вывозом мусора в районе, и принести дерево в согласованное время к контейнеру.

Елку также можно самостоятельно доставить на любую станцию переработки отходов. В объеме до 0,6 m3 они принимаются бесплатно. Перед утилизацией елку рекомендуется распилить.

Рождественские елки не должны быть упакованы в пленку. На дереве не должно быть украшений, пластика, текстиля и других материалов. Искусственные елки и елочные украшения можно передать в центр вторичного использования или поместить в контейнер для смешанных отходов. Елочные гирлянды относятся к отходам электроники, их необходимо сдавать на станции переработки отходов.

Подробная информация о сборе в столице рождественских елок здесь.

Информация о предприятиях по вывозу отходов здесь.

Информация о станциях переработки отходов здесь и здесь.

Пункты сбора елок:

Нымме
01.01-20.01.2022

· на парковке за Ныммеским рынком, возле мусорных контейнеров

· у мусорных контейнеров Ныммеского социального дома, ул. Пихлака, 12

· у мусорных контейнеров, бульвар Вабадузе, 207

· рядом с контейнерами для упаковки, напротив Трууми, 38А

· рядом с контейнерами для упаковки, ул. Валдеку, 158

· возле баскетбольной площадки, ул. Ууэристи, 10

· около контейнеров для упаковки, ул. Ильмаризе, 42

· возле контейнеров для упаковки, ул. Вийзи, 29

Ласнамяэ
02.01-31.01.2022

· на зеленой зоне на углу улиц Маяка и Ласнамяэ

· на зеленой зоне перед зданием по адресу ул. Паэ, 48а

· на зеленой зоне перед зданием по адресу ул. Выру, 16

· на зеленой зоне за зданием по адресу ул. Викерлазе, 13 (ул. Каху)

· на зеленой зоне Катлери, между магазином Grossi и школьным стадионом

· на зеленой зоне перед зданием по адресу Ляэнемере теэ, 8

· на зеленой зоне возле здания по адресу Ляэнемере теэ, 19

· на зеленой зоне напротив здания по адресу ул. Кивила, 34

· на зеленой зоне перед Mustakivi Konsum по адресу Махтра, 9

· на зеленой зоне между домами Раадику, 4 и 8

· на зеленой зоне между магазинами Ümera Maxima и Grossi

· на зеленой зоне перед зданием по адресу Калевипоя, 10 (со стороны ул. Викерлазе)

· на зеленой зоне Выйдуйооксу, 8

· на зеленой зоне Уссимяэ, 2а

Мустамяэ
01.01-20.01.2022

· возле автостоянки, ул. Акадеэмия, 30а, через дорогу от офиса ISS

· на зеленой зоне у стадиона за центром «Кая»

· рядом с парковкой перед магазином Maxima Sääse, ул. Кийли, 16

· на зеленой зоне между детским садом «Лехола» (Мустамяэ теэ, 187) и многоквартирным домом Вильде теэ, 79

· на зеленой зоне между домами 92 и 96 на Вильде теэ

· на зеленой зоне у магазина Grossi (Таммсааре теэ, 99)

· у парка «Пайритийги» (возле Таммсааре теэ, 74)

· на зеленой зоне у торгового центра «Лийваку» (между Сютисте теэ, 24 и 28)

· возле контейнера для одежды (Сютисте теэ, 39)

· на парковке за торговым центром «Сольнок» (Вильде теэ, 101)

· на зеленой зоне между домами Ретке теэ, 26 и 28

· на зеленой зоне по адресу Пёйризе, 4

· на зеленой зоне ул. Лехтри, напротив Viro Tools AS

· возле контейнера для одежды на улице Мяэпеальзе

Пыхья-Таллинн
27.12.2021-31.01.2022

· Кладбищенский парк Копли, у ворот со стороны ул. Копли (ул. Копли, 69С)

· на парковке возле остановки «Эрика» (ул. Тёэстузе, 56)

· вблизи магазина Selver на улице Сыле

· на парковке неподалеку от центра культуры «Сальме» (ул. Сальме, 12)

· рядом с рекламным баннером Iglupargi jõulumaa (Каларанна, Т9)

· на парковке во дворе здания по адресу ул. Нийне, 2

Кесклинн
07.01-23.01.2022

· возле здания по адресу ул. Луйте, 46

· на перекрёстке улиц Куристику и Ору (Кадриорг)

· по адресу ул. Адамсони, 34 (Кассисаба)

· на парковке возле ул. Ялгпалли и Асула (Китсекюла и Уус-Мааильм)

· на парковке возле здания по адресу ул. Лийвалайа, 40 (Кельдримяэ и Юхкентали)

· в парке Вайкне, рядом с пунктом приема упаковки на улице Магазини (Веэренни)

· на парковке напротив здания по ул. Весивярава, 34 (Кадриорг)

· на площадке возле бывшего здания суда на ул. Татари и Уус-Татари (Веэренни)

· на парковке ул. Польдри (Уус-Холланд, возле порта)

Пирита
02.01.2022-16.01.2022

· Выса теэ, 26

· на углу Хальяс теэ и Пяхкли теэ

· Хаавику теэ, 16, перед зданием по адресу Кесктеэ, 48

· на углу Кыльвику теэ и Лепику теэ

· на пересечении Хундитубака теэ, Вабаыхукооли теэ, Теэлехе теэ

· Лодьяпуу теэ, перед Облика теэ

Kристийне
06.01-31.01.2022

· Кульднока, 12а

· Тедре, 81а и 77а

· Кирси, 8а (во дворе здания по адресу Кирси, 6)

· Вялья, 8 (во дворе)

· Эндла, 49b

· Винди, 18b (внутренний двор)

· Котка, 14a

· Сейби, 34

· возле Алаяама, 1

· Энергия, 6с

· на углу улиц Маасика и Ваарика

Хааберсти
17.01-28.01.2022

· на парковке пляжа Какумяэ (ул. Ряйме, 52)

· Ярвеотса теэ, 15а (во дворе здания Ярвеотса теэ, 1b)

· во дворе здания Астангу, 68

· возле игровой площадки по адресу Ыйсмяэ теэ, 22а

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии