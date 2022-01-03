В Эстонии всё чаще COVID-19 заражаются непривитые дети. После выздоровления их подстерегает опасное осложнение

В настоящее время в Эстонии чаще всего заражаются невакцинированные дети в возрасте 12-15 лет, за которыми следует возрастная группа 7-11 лет.

Только за две недели декабря положительный тест на ковид сдали 1200 непривитых детей в возрасте от 7 до 15 лет. В этой же возрастной группе заразились 139 детей, получивших две дозы вакцины.

По состоянию на середину декабря в Эстонии из-за ковида было госпитализировано 72 ребенка в возрасте от 5 до 11 лет, один ребенок умер из-за коронавируса.

COVID-19 может вызывать мультисистемный воспалительный синдром, который развивается уже после выздоровления от коронавируса. Более 30 детей в Эстонии нуждались в стационарном лечении от этого заболевания.

Подробнее о мультисистемном воспалительном синдроме читайте здесь.

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