Одобрена поправка: дети будут получать алименты и в случае банкротства родителя
Правительство одобрило поправки к Закону о семейных компенсациях, согласно которым ребенок сможет получать алиментную помощь от государства в случае производства по делу о банкротстве родителя. Также улучшатся условия получения родительской компенсации для родителей мертворожденных детей. Родительский отпуск и компенсации можно будет легко и удобно планировать на странице самообслуживания Департамента социального страхования.
Ребенку, родитель или родители которого не выполняют обязательства по его содержанию, государство выплачивает алиментную помощь — до 100 евро в месяц. В настоящее время получать алиментную помощь можно в период ведения судопроизводства или исполнительного судопроизводства, но возможность получать пособие отсутствует у ребенка, в отношении родителя которого начато производство по делу о банкротстве. Эта проблема будет решена новыми поправками. Также нововведения позволят получать алиментную помощь в случаях, когда договоренность об алиментах была достигнута родителями у нотариуса или семейного примирителя, но один из родителей все же не следует договорённости относительно обязательства по содержанию ребенка.
”Алиментная помощь и изменения в родительских компенсациях — это очередные шаги для поддержания материального благополучия семей, мы хотим создать простые и проактивные решения. Цель этих поправок, как и новой государственной услуги семейного примирения — способствовать внесудебным договоренностям между расставшимися родителями, чтобы избавить от изнурительных судебных тяжб и родителей, и детей”, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Согласно законопроекту, улучшатся условия получения родительской компенсации и материнского отпуска для родителей мертворожденных детей или в ситуации, когда ребенок умирает в течение 70 календарных дней после рождения. Женщинам, состоящим в трудовых или служебных отношениях, будет предоставлено 100 дней материнского отпуска. Если на момент смерти ребенка останется менее 30 дней неиспользованного материнского отпуска, то компенсированы будут в любом случае еще 30 дней. Матери без трудовых или служебных отношений и отцы будут иметь право на 30 дней родительской компенсации. Также будет создано техническое решение, позволяющее государству проактивно предлагать компенсации родителям в эмоционально сложный период.
1 апреля 2022 года вступят в силу принятые осенью 2018 года поправки, касающиеся родительских отпусков и компенсаций, которые улучшают возможности совмещения работы и семейной жизни, и способствуют более равномерному распределению нагрузки по уходу за ребенком между матерью и отцом. Чтобы родителям было просто и удобно самостоятельно планировать родительский отпуск, в самообслуживании Департамента социального страхования будет создан календарь, где будет удобный обзор уже использованных и оставшихся дней отпуска и компенсаций. Нововведение также позволит уменьшить нагрузку работодателей по оформлению и оплате отпусков через Департамент социального страхования.
Поправки, связанные с родительскими компенсациями, вступят в силу 1 апреля 2022 года, а связанные с алиментной помощью — с 1 июля 2022 года.