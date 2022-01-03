Одобрена поправка: дети будут получать алименты и в случае банкротства родителя

Ребенку, родитель или родители которого не выполняют обязательства по его содержанию, государство выплачивает алиментную помощь — до 100 евро в месяц. В настоящее время получать алиментную помощь можно в период ведения судопроизводства или исполнительного судопроизводства, но возможность получать пособие отсутствует у ребенка, в отношении родителя которого начато производство по делу о банкротстве. Эта проблема будет решена новыми поправками. Также нововведения позволят получать алиментную помощь в случаях, когда договоренность об алиментах была достигнута родителями у нотариуса или семейного примирителя, но один из родителей все же не следует договорённости относительно обязательства по содержанию ребенка.

”Алиментная помощь и изменения в родительских компенсациях — это очередные шаги для поддержания материального благополучия семей, мы хотим создать простые и проактивные решения. Цель этих поправок, как и новой государственной услуги семейного примирения — способствовать внесудебным договоренностям между расставшимися родителями, чтобы избавить от изнурительных судебных тяжб и родителей, и детей”, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Согласно законопроекту, улучшатся условия получения родительской компенсации и материнского отпуска для родителей мертворожденных детей или в ситуации, когда ребенок умирает в течение 70 календарных дней после рождения. Женщинам, состоящим в трудовых или служебных отношениях, будет предоставлено 100 дней материнского отпуска. Если на момент смерти ребенка останется менее 30 дней неиспользованного материнского отпуска, то компенсированы будут в любом случае еще 30 дней. Матери без трудовых или служебных отношений и отцы будут иметь право на 30 дней родительской компенсации. Также будет создано техническое решение, позволяющее государству проактивно предлагать компенсации родителям в эмоционально сложный период.