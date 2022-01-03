03.01.2022, 16:21
Установлена причина смерти 22-летнего молодого человека, тело которого обнаружили в Старом Таллинне
Foto: Anni Õnneleid
Утром 1 января в Старом Таллинне нашли тело 22-летнего молодого человека. В ходе расследования выяснилось, что молодой человек погиб в результате несчастного случая.
«Вскрытие показало, что молодой человек скончался в результате травмы, полученной в результате падения. Это был несчастный случай», - сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Фред Пюсс.
Ранее было несколько версий причины смерти: нарушение здоровья, переохлаждение, несчастный случай.